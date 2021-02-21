السعودية توقع عقدا مع "لوكهيد مارتن" الأمريكية لتطوير الصناعات الدفاعية

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية توقيع اتفاقية مع شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية لتأسيس مشروع مشترك للتعاون بين الشركتين في مجال تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للمملكة ودعم قدراتها التصنيعية، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ضمن رؤية المملكة 2030.





ووقعت الاتفاقية على هامش معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "أيدكس" في مدينة أبوظبي، حيث قام بالتوقيع الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI المهندس وليد أبوخالد، ونائب الرئيس الأول في شركة "لوكهيد مارتن للقطاع الدولي" تيموثي كاهيل، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "سبق" السعودية.





وبموجب الاتفاق، تمتلك شركة SAMI ، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، 51% من المشروع، مقابل 49% لشركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية.





وتهدف الاتفاقية الجديدة إلى تطوير قدرات التوطين من خلال نقل التقنية والمعرفة، وتدريب الكوادر السعودية على تصنيع المنتجات وتقديم الخدمات لصالح القوات المسلحة السعودية.





وتهدف خطة المملكة العربية السعودية الاقتصادية "رؤية 2030" إلى الاعتماد على الإنتاج المحلي في 50% من احتياجاتها العسكرية بحلول عام 2030.





بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكري إن الاتفاقية تمثل خطوة رئيسية في تحقيق جهود صندوق الاستثمارات العامة لتوطين أحدث التقنيات والمعرفة، فضلًا عن بناء شراكات اقتصادية استراتيجية.



