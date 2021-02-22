أداب حلوان تكشف عن امتحانات التخلفات فى الترم التاني

بدأت كليات جامعة حلوان فى اعلان جداول امتحانات منتصف العام الدراسي 2020/2021 الذى يقام هذا العام وسط اجراءات احترازية غير مسبوقة خوفآ من الموجة الثانية من الاصابات بفيروس كورونا ولذلك تراعي جميع كليات جامعة حلوان اثناء اعدادها لجدوال الامتحانات عدم حدوث اى تكدس او زحام اثناء الامتحانات .









صرح مصدر مسوؤل فى كلية الاداب بجامعة حلوان فى تصريحات خاص لموقع " صدى البلد " ان بالنسبة لامتحانات التخلفات للطلاب المحملين بمادة او مادتين من سنة سابقة فمن المقرر ان تكون بعد امتحانات منتصف العام الدراسي الاول والتى تقرر أن تبداء يوم 1 مارس 2021 وتستمر حتى يوم الاثنين 22 مارس و تخلل الفصل الدراسي الثاني .





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و اضاف مسؤلى شئون الطلاب بالكلية انه من المقرر انه يتم اعلان جداول امتحانات التخلفات خلال الايام المقبلة .





وعقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الدوري صباح أمس، السبت، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة.





وأكد المجلس، بدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير، تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، على أن تستأنف الدراسة، وتستكمل أعمال الامتحانات طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات .



