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الإنتاج الحربي: إنتاج أتوبيسات مصرية الصنع بنهاية 2021 ..فيديو

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:12 م
اتوبيسات مصرية
اتوبيسات مصرية
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حمزة شعيب
قال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الإنتاج الحربي، إنه من المقرر تصنيع أتوبيسات باستثناء المحرك بنهاية العام الجاري، لافتا إلى أن الأتوبيس يتم شحنه كهربائيا كل 300 كيلو.

وأضاف "مرسي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "الصين أرسلت أتوبيسات كتجربة، وهي غير التي نقوم بتصنيعها"، منوها بأن التصميم المصري للأتوبيسات يختلف عن الصيني.

وتابع "نتواصل من خلال معرض إيديكس مع شركات عالمية، وتم الاطلاع على المنتجات والمعدات العسكرية المعروضة بمعرض إيديكس".

وعن السيارات الكهربائية، أكد وزير الإنتاج الحربي، أنه كلما زاد إنتاج السيارات الكهربائية زاد إنتاج البطاريات.

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