تحدت كل الصعاب.. قصة كفاح «عزيزة» الصعيدية التي تركها زوجها وهى أمية وتعلمت مع ابنها لليسانس

لا شيء في الدنيا أكبر من الإرادة القوية ولا يصل الناس إلى حديقة النجاح دون أن يمروا بمحطات التعب واليأس وصاحب الإرادة القوية لا يطيل الوقوف فـي هذه المحطات كلمات يعتقد الكثير.





إنها مجرد كلمات عابرة لا مكان لها على ارض الواقع لكن الحقيقة تختلف فهذه الكلمات تنطبق على السيدة "عزيزة" التي تسكن في صعيد مصر، والتي بدأت حياتها بالزواج المبكر الذي سرعان ما انهار بعد سبع سنوات بسبب التقاليد القديمة التى انتهت في عصرنا هذا ليتركها الزوج ليس كما كانت ولكن معها ثلاث اطفال لتقوم بدورها كأم وأب وطالبة لتبدا رحلة كفاح اولها حصولها على شهادة محو الامية واخرها حصولها على ليسانس علم الاجتماع حتى إن وصلة لمكانة مهنية جعلتها تتولى رئيس قرية تلك هى قصة « عزيزة محمد أحمد آدم» ابنة قرية الحميدات مركز إسنا جنوب الأقصر.





تخطت «عزيزة» خلال هذة الفترة بالكثير من العقبات التى استطاعة ان تتخطاها بدأت حياتها بائعة طيور ثم عاملة خدمات سعت للحصول على حقها القانوني المسلوب فاستردت منزل الزوجية وقامت بإنشاء جمعية أهلية لمساعدت المحتاجين واستطاعت استخرج بطاقات لألف سيدة كشفت الفساد الإداري بالوحدة المحلية فعينوها سكرتيرا عاما تلك هى المرأة الصعيدية التى قهرت الأمية لتحصل على ليسانس الآداب قسم الاجتماع فهي تعد نموذج مشرف للمرأة المصرية عامة والصعيدية خاصة والتى تحدت الظروف والأعراف.





قالت إنها تزوجت وهى فى الرابعة عشرة من عمرها من ابن عمها السيد محمد حسن وأنجبت منه ثلاثة أولاد هم (محمد – محمود – أسماء)، ولأسباب عائلية انفصلت عن زوجها وسافر وتركها مع أولادها تواجه صعوبات الحياة فكان عمرها وقت انفصالها 24 عاما وليس لها أى مصدر دخل حتى قام أهل زوجها بلاستيلاء عنوة على منزل الزوجية بحجة أنها امراة مطلقة وليس لها حق العيش في المنزل لتجد نفسها في الشارع ومعها ثلاث اطفال الكبير فيهم عمرة ثمانى سنوات ذهبت للعمل مشيرة بانها تعرفت على تاجر للطيور واستطعت أن تاخذ منه طيور لتربيتها وبيعها لكسب قوت يومها هى وابنائها واستطاعت رفع قضية على أهل طليقها بحقها فى االمنزل لأنها حاضنة وتمكنت من استرداد المنزل.





واضافت " عزيزة " انها ادركت تماما أنها لو كنت تملك شهادة ماكنت واجهت كل هذه الصعوبات فقررت ان تتعلم مع أولادها وأخذت شهادة محو الأمية ثم شهادة الإعدادية وكانت تختبئ من أهلها عندما تذهب إلى الامتحان لأنهم لو كانوا يعلمون أنها تتعلم كانوا منعوها.





وتابعت "عزيزة " حديثها قائلة : " وبعد أن أخذت شهادة الإعدادية قررت البوح لأهلى بأننى حصلت على شهادة، وأننى أريد أن أكمل تعليمي فى الثانوية العامة بعد حصولى على شهادة الإعدادية وقتها تلقيت اللوم من أهلي لأنني أتعلم وقالوا إنني سيدة مطلقة ولا يجب خروجي من المنزل بحجة كلام الناس ولكنني صممت وتعلمت وحصلت على الثانوية العامة بمجموع 85% ثم حصلت على ليسانس الآداب قسم علم اجتماع من جامعة جنوب الوادى .

واوضحت " عزيزة " بانها فى عام 2001 تقدمت لمسابقة عمل وتم توظيفى عاملة خدمات معاونة بالوحدة المحلية بمدينة إسنا وبعد أن حلصت على شهادة الثانوية العامة تم تسوية مؤهلى وأصبحت كاتب رابع فى الوحدة المحلية لقرية الدير وبعد حصولى على ليسانس الآداب أصبحت سكرتير عام الوحدة المحلية لقرية الدير.





وأردفت" عزيزة " انها كانت تتعلم وتربي اولادها وتعمل كل هذا فى وقت واحد مشيرةبان ثمرة تعبها بان ابنها الأكبر محمد حصل على بكالوريوس التربية ومحمود على ليسانس الألسن وأسماء على دبلوم التمريض.





وتابعت عزيزة قائلة : " اننى أحببت دراسة علم الاجتماع فى الثانوية العامة، غير أننى أحب العمل الاجتماعى فقد أنشأت جمعية أهلية وأشهرتها تحت مسمى "تنمية البيئة والمرأة والطفل بالحميدات" لخدمة أهل القرية، خاصة المرأة، وقمت من خلالها بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بالأقصر بعمل أكثر من 1000 بطاقة رقم قومى للسيدات و100 شهادة لسواقط القيد، غير تعاونى مع جمعيات المجتمع المدنى فى المشروعات الخيرية.



