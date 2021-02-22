كيف يؤدي الطلاب الوافدين والعالقين بالخارج الامتحانات بآداب القاهرة.. عميد الكلية يجيب

أوضح الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة طريقة أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب الوافدين والعالقين بالخارج من الملتحقين بالكلية.





قال "كامل" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن الطالب يقوم بملئ الاستمارة الخاصة به، وإجراء الامتحانات الخاصة به من الدولة الموجود بها، بالتزامن مع إجراء الامتحانات بالكلية في مواعيدها المحددة.





وأضاف، أنه يمكن أيضًا للطلاب غير القادرين على إجراء الامتحانات، أو غير الراغبين في إجرائها من الخارج تقديم عذر للكلية، لتأجيل الامتحانات الخاصة بهم واجراؤها لهم في وقت لاحق.





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وكان عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة قد أوضح، إنه سيتم البدء في امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكلية اعتبارا من يوم 27 من الشهر الجاري ، على أن يتم الانتهاء منها يوم 18 من شهر مارس القادم.