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تعليم

كلية الآداب تعلن عن آخر موعد للالتحاق ببرنامج الماجستير بقسم الفلسفة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:01 ص
اداب القاهرة
اداب القاهرة
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مريم عزت
أعلنت ادارة كلية الاداب جامعة القاهرة ، عن فتح باب التقديم للدراسات العليا برنامج الدكتوراة قسم الفلسفة للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى ٢٠٢٠-٢٠٢١ ، وذلك بدء من اليوم حتى يوم الخميس الموافق ٢٥ من فبراير الجارى .

وكان الدكتور شريف شاهين عميد كليه الاداب بجامعة القاهرة ،  قال إن هناك في كل مبنى من مباني الامتحانات الأربعة غرفة خاصة بالطلاب المشتبه فيهم أو من لديهم أزمة صحية طارئة .


واضاف " شاهين " أن هناك أيضا فريق عمل لمتابعة الاجراءات الاحترازية والتعقيم ساعة بساعة كما يتم استخدام الكاشف الحرارى للاطمئنان على الطلاب خلال فترة الامتحان .

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وعقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الدوري أمس السبت، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة.

وأكد المجلس، على بدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير، تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، على أن تستأنف الدراسة، وتستكمل أعمال الامتحانات طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات.
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