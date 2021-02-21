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فن

فى عيد ميلاد سيرين عبد النور الـ 44 .. تعرف على سبب خلافها مع نادين نجيم

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:35 م
سيرين عبد النور ونادين
سيرين عبد النور ونادين نجيم
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شروق حمدى
 تحتفل  الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور اليوم الأحد الموافق 21 فبراير، بعيد ميلادها الـ 44، هي من مواليد 21 فبراير 1977 بمدينة عبادية وهي مدينة تقع قرب بيروت، درست في معهد محاسبة وتخرجت في نوفمبر 1993 ثم اتجهت لمجال عروض الأزياء.

وبدات سيرين عبد النور مسيرتها الفنية عام 1998 وشاركت في العديد من المسلسلات بأدوار ثانوية، قبل أن تنتقل الى أدوار البطولة في عام 2003، بمسلسل "ابنتي".

ويشهد الوسط الفني دائما منافسة بين سيرين عبد النور والفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، ودائما ما تحدث مقارنات بينهما من قبل المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي، كونهما نجمتين جميلتين وتتمتعان بموهبة كبيرة، إلا أن الامور تأزمت قبل سنوات، حين طرح بوستر مسلسل "نص يوم"، الذي جمع بين الممثل السوري تيم حسن ونادين نسيب نجيم، وحينها إستبدل فانز سيرين وجه نادين بوجه سيرين، فوضعت الأخيرة علامة إعجاب على أحد المنشورات، ما أشعل النار بين الفانز، الذين وسعوا المسافة بين النجمتين.

وقدمت سيرين عبد النور 17 مسلسلا دراميا، من أشهرهم روبي، لعبة الموت،سيرة الحب، الهيبة الحصاد وآخرهم الديفا.

على صعيد اخر شاركت سيرين في بطولة فيلم مبروك ابو العلمين حمودة مع محمد هنيدي، والذي كان بوابة دخولها لمصر لتحقيق شهرة واسعة.  
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