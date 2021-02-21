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أخبار العالم

الكرملين يعلق على إمكانية توريد لقاح كورونا إلى دمشق

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:18 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسي "الكرملين"، ديمتري بيسكوف، اليوم الأحد، إن بلاده تؤكد أنها تقف بجانب سوريا في مكافحة فيروس كورونا. 

وأضاف "بيسكوف"، لوكالة "نوفوستي"، ردًا على إمكانية توريد لقاح "سبوتنك" الروسي إلى سوريا "كانت روسيا وستظل تساعد سوريا".

وأمس السبت، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن إسرائيل وافقت على اقتناء مئات آلاف الجرعات من اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا المستجد لإمداد سوريا بها، ضمن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة.

من جانبها، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلا عن مصادر في تل أبيب، أن اتفاقا سريا تم إتمامه بين سوريا وإسرائيل أول أمس الجمعة كجزء من صفقة التبادل، وحظر المراقب العسكري نشر تفاصيلها، لكنه قد يخص اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

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