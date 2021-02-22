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حوادث

ضبط مدير مخبز بلدى استولى على 3 ملايين جنيه

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:01 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بمحافظة القليوبية لإستيلائه على مبلغ مالى قدره (3,016,100جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82 % ، وبيعها بالسوق السوداء.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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