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مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ماذا يخبئه برجك

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، :"إذا كنت مولودا في يوم 22 فبراير، فإن ذلك يعني أن لديك إصرارا وحماسا وروح شجاعة. لديك أيضا استعداد للتضحية وفي قلبك متسع كبير للعاطفة.

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اليوم سيكون جيدًا لك من حيث العمل فستحصل على الدعم الكامل من كبار الضباط. بصرف النظر عن هذا أما إذا كنت تقوم بأعمال تجارية وكنت منزعجًا من بعض الأمور القانونية لبعض الوقت ، فلديك اليوم إمكانية قوية للتخلص منها. ومع ذلك ، في المستقبل ، عليك أن تضع هذه الأشياء في الاعتبار حتى لا يتأثر عملك.

إذا كنت تفكر في بدء عمل تجاري جديد ، فعليك أن تتخذ قراراتك بحكمة شديدة. بصرف النظر عن هذا ، تجنب الوقوع في الحيل القانونية ، وإلا فقد تتعرض لخسارة مالية كبيرة اليوم.

ستكون حياتك الشخصية سعيدة. يمكنك الحصول على هدية رائعة من والديك. عند الحديث عن الصحة ، يُنصح بأن تكون أكثر يقظة بشأن هذا الوباء العالمي.

من المحتمل أن يكلفك رئيسك ببعض المهام الكبيرة والمهمة. في مثل هذه الحالة ، حاول جاهدًا أن تكسب قلوبهم حتى يتحقق حلمك في التقدم قريبًا. ستكون الظروف طبيعية في حياتك الشخصية.

 إذا لم تكن قادرًا على التركيز على عملك بشكل صحيح بسبب الخلاف المستمر في حياتك الشخصية ، فعليك التركيز على عملك عن طريق تحويل انتباهك عن هذه الأشياء.

هذه المرة مهمة جدًا بالنسبة لك ، سواء كانت وظيفة أو عمل تجاري. اليوم يمكنك الحصول على ثمار جيدة من حيث المال و قد تسفر الاستثمارات التي تمت في الماضي عن النتائج المتوقعة ومن الممكن أن يحل هذا مشكلة أموالك.

من ناحية أخرى ، عليك أن تتجنب الإقراض اليوم ، وإلا فقد تتعطل أموالك لفترة طويلة و سيكون اليوم مختلطًا من حيث الصحة يمكن أن يسبب التعب الجسدي ضغوطًا نفسية.

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