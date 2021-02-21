برامج وأقسام جديدة .. إمكانية إنهاء الدراسة في ثلاث سنوات ونصف .. اللائحة الجديدة لإعلام القاهرة

تضم كلية الإعلام بجامعة القاهرة أقسام جديدة وبرامج دراسية باللغة العربية والإنجليزية ، وسيبدأ العمل بها العام الجامعي 21-2022م و لمدة خمس سنوات وذلك بعد إقرار المجلس الأعلى للجامعات اللائحة الجديدة للكلية لطلاب مرحلة "البكالوريوس" بنظام الساعات المعتمدة ، في اجتماعه الاخير برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
يستعرض "صدى البلد" أهم بنود هذه اللائحة ، والأقسام الجديدة بالكلية ، وكذلك البرامج الدراسية التي سيتم طرحها للطلاب ، بجميع الشعب والأقسام ، وتتمثل هذه الأقسام في الآتي :-
- تشتمل الكلية ، وفقًا للائحة الجديدة على خمسة أقسام علمية وهي :-
- قسم الصحافة والإعلام الرقمي .
- قسم الانتاج الإذاعي والتليفزيوني .
- قسم الاتصالات المتكاملة والعلاقات العامة .
- قسم الاعلان .
- قسم الاتصال العام .
وبالنسبة للبرامج الدراسية التي تقدمها الكلية من خلال هذه الأقسام ، فتشتمل على تسعة برامج بواقع 5 برامج باللغة العربية و 4 برامج دراسية باللغة الإنجليزية وتتمثل في البرامج الآتية :-
- برنامج الصحافة المطبوعة والرقمية .
- برنامج الصحافة التليفزيونية .
-برنامج إنتاج البرامج في الإعلام المسموع والمرئي .
-برنامج العلاقات العامة والاتصالات المؤسسية .
-برنامج الإعلان .
Digital Media Program -
Journalism and Online Publishing Progr -
Radio and Television Program -
Public Relations and Advertising Program -
- وتسمح اللائحة الجديدة للطالب المتميز أن ينهي الدراسة في ثلاث سنوات ونصف ، كما يمكن للكلية تدريس بعض أو كل المناهج الدراسية إليكترونيا وأن تعقد الامتحانات إليكترونيا أيضا.
- كما تعطي هذه اللائحة اهتماما للغات العربية والأجنبية ، وتقنيات المعلومات والاتصالات من تجهيزات وبرمجيات تشغيلية وتطبيقه ، ويدرس الطلاب مقررات في العلوم الاجتماعية والانسانية إلى جانب مقررات التفكير النقدي ، ريادة الأعمال وحقوق الانسان ومكافحة الفساد .
- تهتم اللائحة الجديدة بالتدريب العملي ، حيث تبلغ نسبة الساعات العملية 50% أو أكثر في كل البرامج ، بجانب ساعات التدريب الميداني التي تخصص للطلاب بواقع 6 ساعات معتمدة لتشمل المستويين الثاني والثالث ، وتخصص 4 ساعات معتمدة اسبوعيا في المستوى الرابع لمشروع التخرج .
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- للحصول على درجة البكالوريوس في الإعلام وفقًا لهذه اللائحة الجديدة ، يتطلب دراسة 135 ساعة معتمدة وتشتمل مقررات كل برنامج من برامج الكلية مقررات التخصص العام الى جانب مقررات التخصص الدقيق .
وكانت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة قد أوضحت في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" إنه تم إعداد اللائحة الجديدة بشكل يتوافق مع تطورات صناعة الإعلام في العالم ، فضلًا عن حرصها على تلبية المتوقع من احتياجات سوق العمل وصناعة الإعلام في مصر خلال العشر سنوات القادمة .
وأشارت إلى أنها تعتبر اللائحة رائدة الدراسات الإعلامية في العالم العربي ، لإعداد كوادر إعلامية مؤهلة معرفيا ومهاريا للتعامل مع نظم الاعلام والاتصال في ظل الثورة الصناعية الرابعة ومجتمع المعرفة بكل تقنياته وتطبيقاته .