برلمانية: مصر في غنى تام عن أي مشاكل تتسبب فيها لعبة كرة القدم

دعت النائبة غادة الضبع عضو مجلس النواب، جميع متابعي كرة القدم المصرية إلى عدم التعصب وشحن أنفسهم بالغضب، بسبب مباراة كرة قدم، موضحة أن هذه اللعبة أخلاقية وتتطلب من الجميع التمتع بالروح الرياضية والإستمتاع بها والتركيز على مؤازرة الفريق المفضل لديهم دون أي مزايدات على الفرق الأخرى والتي لها حق الإحترام أيضا.





وأشارت الضبع في تصريحاتها لـ"صدى البلد" إلى ضرورة التزام المعلقين والمحللين بتدعيم الروح الرياضية والقيم والمباديء الأخلاقية، وعدم الاستشهاد بعبارات وألفاظ تتسبب في مضايقة الفرق المنافسة وتهييج مشاعرهم .





ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية في غنى تام عن أي مشاكل تتسبب فيها كرة القدم، بسبب أمور بسيطة، مطالبة الجميع بعدم أخذ هذه الأمور على محمل شخصي وعدم التجاوز في حق الغير واحترام فريقهم .





كان المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام قد شدد علي ضرورة التزام القنوات والبرامج الرياضية والمعلقين والمحللين بالبعد التام عن كل ما يثير الفتن والصراعات والخلافات بين جماهير كرة القدم.





وأوضح المجلس في بيانه أنه يوجد لجان رصد تقوم بمتابعة وتحليل بعض البرامج التي أساءت للرياضة المصرية وفحص الشكاوى التي تتلقاها في هذا الشأن، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الجزاءات المنصوص عليها في القانون والتي تضمن سلامة الجماهير والحفاظ علي استقرار الوسط الرياضي.



