مخالفات مشابهة.. النيابة الإدارية تفتح تحقيقا فى 11 عقارا مجاورا لعقار فيصل المحترق

أكد سمير خلال مداخلة مع برنامج "مساء دى ام سى"، أن اللجنة الفنية أثناء التحقيق فى العقار المحترق، رصدت 11 عقار مجاور لديهم مخالفات مشابهة للعقار المحترق.





وأكد المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن النيابة الإدارية فتحت تحقيق فى مخالفات الـ 11 عقار الأخرين.





كانت اللجان المكلفة بالتحقيق فى العقار المحترق كشفت فى تقاريرها الفنية، أن العقار المحترق يقع غرب الطريق الدائري بدائرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة وأنه مبني على أرض زراعية خارج الحيز العمراني ومقام بالكامل بدون ترخيص ومتعدي على حرم الطريق الدائري بأكثر من (٤٠) مترا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري واستصدار قرار إزالة لتلك التعديات من عام ٢٠١٥ لم يتم تنفيذه ، وأن البرج متجاوز قيود الارتفاع المحددة المقررة قانونًا وهي (٢٤ متر).





وأن العقار المذكور يتم تغذيته بالكهرباء بوصلات عشوائية لسرقة التيار الكهربي بمعرفة مالك العقار، وأن كافة وحدات العقار تقوم بسرقة التيار الكهربائي مما ترتب عليه عدم تحصيل المقابل المادي لذلك الاستهلاك من عام ٢٠١٥ وحتى تاريخه، فضلًا عن وجود مخزن للأحذية ومستلزمات صناعة الأحذية لصاحب العقار بدون رخصة تشغيل للنشاط المشار إليه وأن النشاط مخالف لكافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية.