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النيابة الإدارية: قضية مخالفات بناء كبيرة بالقاهرة خلال ساعات.. والتحقيق في بناء 11 برجا مخالفا بجوار عقار فيصل المحترق .. فيديو

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:46 م
برج فيصل المخالف
برج فيصل المخالف
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حمزة شعيب
أكد المتحدث باسم النيابة الإدارية، أنه سيتم غدًا الاثنين، أو بعد غد الثلاثاء، الكشف عن مفاجأة، وقضية كبيرة تخص مخالفات البناء بمحافظة القاهرة. 


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن تحقيقات عقار الدائري المحترق انتهت بإحالة 4 متهمين للمحاكمة العاجلة، وتبين للجنة أن العقار حصل على توصيلات عشوائية للكهرباء.


وأضاف أنه سيتم تحصيل قيمة الاستهلاك منذ 2015 وحتى الآن، لا سيما أن العقار لا يحتوي على أي توصيلات رسمية أو عدادات.


وأكد أنه سيتم محاسبة مسئولين فى شركة الكهرباء لتقاعسهم عن أداء عملهم، بالمرور على العقار، وتحديد المخالفات، وثبت للجنة أن العقار صدر بشأنه أكثر من قرار إزالة، لكن كانت قرارات ورقية فقط، ولم يتم إخطار الجهات المسئولة.


وأوضح أن هناك حزمة من المخالفات، فالعقار مبني على أرض زراعية، ومخالف لكل اشتراطات البناء، ويوجد أحد المسئولين المحالين للمحاكمة خرج على المعاش، ويوجد 3 مسئولين في الخدمة حتى الآن.


وأشار إلى أن عقار الدائري لا يجوز التصالح عليه في مخالفات البناء، كما يوجد 11 برجًا بجوار العقار، وجار فتح تحقيق بشأنها لوجود مخالفات بها، واتخاذ إجراءات قانونية ضد المسئولين عن عدم تحرير المخالفات.

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