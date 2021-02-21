ماجدة الرومي تحيي حفلا غنائيا بقصر القبة.. 2 أبريل





من المنتظر أن تقدم ماجدة للجمهور باقة من أجمل أغانيها منها:"كلمات، كن صديقي، اسمع قلبي، عم يسألوني عليك، وغيرها، مع اوركسترا الاتحاد الفيلهارموني، بقيادة نادر عباسي.





واحتفلت اليوم النجمة الكبيرة ماجدة الرومي بعيد ميلادها وسط أجواء عائلية، ونشرت عدد من الصور عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك.











وكانت الفنانة ماجدة الرومي طرحت احدث اغنيتها التى تحمل اسم "غنوا بكل اللغات" وذلك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب فى شهر يونيو الماضى





والأغنية من كلمات ماجدة الرومي، وألحان وتوزيع ميشال فاضل.