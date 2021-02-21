وزير الرياضة: تواصلنا مع الخارجية لتسهيل إجراءات بعثة الزمالك فى السنغال

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه تم التواصل مع وزارة الخارجية لتسهيل إجراءات بعثة نادي الزمالك.





وتابع صبحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" من الوارد وجود مبادرة لتوطيد العلاقات بين الأندية خاصة الاهلي والزمالك".





ونوه إلي أنه سيتم تطبيق الإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعي خلال بطولة العالم للرماية المقامة داخل مصر.





وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن جميع المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم للرماية وصلوا إلى مصر، لافتا إلى أن الألعاب الفردية تختلف عن الألعاب الجماعية، لأنها تكون فردية، مردفا أن نظام العمل يكون مختلفا.



