أخبار النادي الأهلي: مفاجأة في تشكيل مباراة سيمبا التنزاني.. 4 مشاهد في المران الرئيسي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي المران الرئيسي بملعب جيمخانا في تنزاانيا إستعدادًا لمواجهة سيمبا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة قصيرة مع محمود كهربا، لاعب وسط الفريق، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم بعد ظهر اليوم الأحد على ملعب جيمخانا في تنزانيا.



