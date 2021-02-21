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محافظات

رسالة تحفيزية .. محافظ الإسماعيلية لتمريض المجمع الطبي: أنتم ملائكة الرحمة

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:38 م
لقاء محافظ الاسماعيلية
لقاء محافظ الاسماعيلية مع الأطقم الطبية
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انجي هيبة
أشاد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بتمريض المجمع الطبي الجديد، ودورهم فى ازمة الكورونا، موجها لهم الرسائل التحفيزية، قائلا: "انتم حقا  ملائكة الرحمة".
 
وحثهم محافظ الاسماعيلية، علي بذل المزيد من الأهتمام بالمرضى، مشيراَ الى أن التمريض هم الركائز الأساسية لنجاح المنظومة الطبية.

وحرص محافظ الإسماعيلية، علي اجراء جولة تفقدية للمجمع الطبي، وذلك للأطمئنان على اِستكمال سير العمل بعد تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل، ويرافقة الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية والدكتور حسن درويش مدير هيئة الإسعاف بالإسماعيلية.

وفي مستهل الجولة قام المحافظ بتفقد  المبانِ التخصصية و الطوارئ بالمجمع الصحي والذي يضم 9 مبانِ تخصصية لتقديم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات وعلى أعلى مستوى للمواطنين.

 كما تفقد مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية بالمجمع الطبي ، و الذي يضم 8 غرف داخلية، و89 ماكينات غسيل كلوي، و3 غرف عمليات، و8 أسِرة رعاية مركزة، و6 عيادات متخصصة فى أمراض الكلى والمسالك البولية لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

وخلال الجولة تفقد اللواء شريف بشارة أعمال الميكنة والتحول الرقمي بالمركز  والتأكد من أنتظام تسجيل المواطنين بالمنظومة. 

وأشاد المحافظ بمدى وعي أهالي الإسماعيلية وتسجيلهم بالمنظومة ، حيث تجاوزت نسبة تسجيل المواطنين بمحافظة الإسماعيلية  85% من إجمالي سكان المحافظة والبالغ عددهم 1,350 مليون نسمة من منتفعي بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية.

كما ألتقى المحافظ بزائري المجمع من المرضى في جميع الأقسام المختلفة للأطمئنان على صحتهم، والتأكد من سير العملية العلاجية وذلك من بداية دخولهم وحتى تلقي الخدمة، و أشادوا المواطنين بأداء الخدمة الطبية المقدمة وبحسن معاملة الأطباء وحرصهم على تلقي الخدمة كاملة. 

ويذكر أن من المقرر أن تغطي منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية 66 منشأة طبية في مرحلة التشغيل الكلى للمنظومة منهم 54 وحدة ومركز بالإضافة إلى 12مستشفى، لخدمة أهالي الإسماعيلية المنتفعين بالمنظومة.
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