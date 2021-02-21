متحدث نادي الزمالك: بعثة الفريق استغرقت 10 ساعات قبل الوصول للسنغال

قال عصام سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، إن رحلة سفر فريق الزمالك للسنغال كانت مرهقة، واستمر الفريق في الجزائر لمدة 10 ساعات قبل السفر للسنغال بسبب غلق المجال الجوي فوق موريتانيا.





وتابع المتحدث باسم نادي الزمالك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، بعد التوصل لحل بالطيران فوق أجواء مالي، حصلت الطائرة على تصريح السفر فوق موريتانيا، وتم اختيار خط السير الطبيعي فوق موريتانيا لأنه يوفر ساعتين.





وأضاف هناك اتصالات مع الاتحاد الإفريقي لتأجيل المباراة لمدة يوم، خاصة أن الفريق تعرض لإرهاق كبير في رحلة الطيران، لكن الزمالك مستعد لإقامة المباراة في موعدها حال رفض طلب الزمالك.





وتابع المتحدث باسم نادي الزمالك، أن فريق تونجيث حديث العهد بالبطولات الأفريقية، لكن الكرة السنغالية متطورة، والزمالك هدفه واحد، وهو تحقيق الفوز لتعويض فقدان نقطتين في مباراة مولودية الجزائر.



