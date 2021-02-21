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محافظات

انعقاد لجنة حماية الطفل والأمومة بجنوب الأقصر .. صور

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:38 م
لجنة حماية الطفل
لجنة حماية الطفل والامومة بجنوب الأقصر
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شمس يونس
التقي الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود جنوب الاقصر  اليوم الخميس  بكلا من الدكتور محمود سليمان، والدكتور محمد عمر منسقا المجلس القومى للأمومة والطفولة، وذلك بحضور كلا من نجوى إبراهيم مدير وحدة حماية الطفل بالأقصر ،ورجاء شوقي الوحدة العامه بالمحافظة  ،واحمد عبد اللطيف الشناوي مدير حماية الطفل واعضاء هيئة مكتب الوحدة بالمركز وممثلى المجتمع المدنى للجمعيات الشريكة لجمعية نجع الدار وجمعية نجع ابو بكر للتنمية .
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وتم عقد اجتماع للتعريف بدور الجمعيات الأهلية داخل اللجنة ومشاركة المجتمع المدني لرصد الحالات المعرضة للخطر  ، والتنسيق مع وحدة حماية الطفل بالطود ومناقشة التحديات التى تواجه الوحدات الفرعية لحماية الطفل بالمركز واستعراض بعض الحالات  وسبل ادارتها والأبحاث الخاصة  في مجال الطفولة والأمومة وحماية الطفل فى حالات تعرض الطفل للخطر.

واستعرض احمد عبد اللطيف الشناوي  مدير مكتب وحدة الحمايه بالطود، خلال الاجتماع، أنشطة وفعاليات وحدة حماية الطفل بالطود وكذلك الدراسات الميدانية التى تم إعدادها لتحديد المشكلات ورصدها عن طريق الرصد الميداني او عبر الجروبات وصفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك او من البلاغات الواردة من خط نجدة الطفل ووضع الحلول اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية بقضايا الطفولة

واوضح الدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة الطود  أن الهدف من الاجتماع التعرف على أهم التحديات والعقبات التى تواجه وحدة حماية الطفل بالطود لتذليلها وإيجاد حلول لها بالإضافة إلى استعراض إجراءات إدارة حالات الأطفال المعرضين للخطر تحت إشراف المجلس القومى للطفولة والأمومة .


 ومن جانبه اعربا منسقا المجلس القومي للطفولة والامومه عن مجهودات وحدة الحماية العامة للطفل  بمحافظة الاقصر والوحدة الفرعيه بمركز ومدينة الطود ودورهما الأساسى فى معالجة وحل مشاكل الأطفال والمساهمة الجادة فى تقديم الخدمات المتنوعة للأم والطفل وذلك من خلال استراتيجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضة للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان ليكون فردا مؤثرا فى المجتمع .
انعقاد لجنة حماية الطفل والأمومة بجنوب الأقصر .. صور
انعقاد لجنة حماية الطفل والأمومة بجنوب الأقصر .. صور
انعقاد لجنة حماية الطفل والأمومة بجنوب الأقصر .. صور
انعقاد لجنة حماية الطفل والأمومة بجنوب الأقصر .. صور
انعقاد لجنة حماية الطفل والأمومة بجنوب الأقصر .. صور
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