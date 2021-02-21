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ديني

رئيس جامعة الأزهر يشيد بالدورة التدريبية على أعمال الامتحانات الإلكترونية وبنوك الأسئلة

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:14 م
رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر يشيد بالدورة التدريبية
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محمد صبري عبد الرحيم
 أشاد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بالجهود التي تبذلها الجامعة لتحقيق التحول الرقمي طبقًا لرؤية مصر 2030م.
   
اعلن الدكتور محمد المحرصاوي اليوم خلال جولته التفقدية لورشة العمل التي تنظمها الجامعة لأعضاء هيئة التدريس في قطاع كليات الطب بنين وبنات بالقاهرة، والتي عقدت بمقر كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، بحضور الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ مؤمن متولي، وكيل أول الوزارة، أمين عام الجامعة؛ حرص الجامعة على النهوض والارتقاء بمستوى أعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات، مشيرًا إلى أن ورشة العمل التدريبية الأولى التي تقام اليوم هي ضمن سلسلة الدورات التدريبية التي تقوم عليها إدارة الجامعة؛ لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات بالقاهرة والأقاليم، وتدريبهم على أحدث الطرق التكنولوجية في مجالات التحول الرقمي، والتي تشمل: التدريب على نظام الاختبارات الإلكترونية وطرق مراقبتها، وإعداد وتجهيز بنوك أسئلة لجميع المواد بمختلف الكليات، بجانب التدريب على طرق إدخال الأسئلة على النماذج، والرفع على النظام، إضافة إلى التدريب على طرق مراجعة الأسئلة واعتمادها.

كان في استقبال رئيس الجامعة كل من: الدكتور هشام فرهود، عميد كلية الطب بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتورة إيمان الشال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والأستاذ معتز الروبي، مدير عام كلية الطب.
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