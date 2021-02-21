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الجواب بـ 50 ألف.. شاكر يكشف مافيا سيارات ذوى الاحتياجات.. فيديو

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:09 م
صدى البلد
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أسامة علي
قال حسام شاكر مدير الإدارة العامة للرقابة على الواردات، أن القانون ينص على حصول ذوى الإحتياجات الخاصة على سيارات مجهزة ومعفية من الجمارك.

وتابع شاكر خلال مداخلة مع برنامج "مساء دى أم سى"، أن سيارات ذوى الإعاقة تكون موجودة بالفعل فيما يسمى بالمناطق الحرة، 

وكشف مدير الإدارة العامة للرقابة على الواردات،أن السماسرة استغلوا نقطتين فى القانون للتربح من وراء سيارات ذوى الإعاقة، حيث حدد القانون 3 انواع للإعاقة، "اللى يقدر يسوق العربية بنفسه بعد تجهيزها، اللى مايقدرش يسوقها بنفسه ومتاج مرافق".

وتابع: مافيا تجارة جوابات الكمسيون الطبى على أساس أن الشخص اللى ميقدرش يسوق العربية ومعاه حد يسوق ليه، بقى يبيع الجواب بـ 50 ألف".

وأوضح  مدير الإدارة العامة للرقابة على الواردات، أن حل المشكلة هو أن تكون هناك مناطق تابع للحكومة تقوم بتوزيع سيارات المعاقين بعيدا عن السماسرة.


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