برلماني يطالب بتشديد التدابير الاحترازية ضد كورونا مع زيادة عدد السياح

شدد النائب بهاء أبو الحمد، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، على ضرورة أخذ الإجراءات اللازمة وعمل التحاليل والفحوصات الدقيقة للسياح الوافدين لمصر، وذلك حرصًا على أمن وسلامة المواطنين من الخطر الذي يشهده العالم حاليا من تداعيات أزمة فيروس كورونا.





وأوضح أبو الحمد في تصريحاته الخاصة لـ"صدى البلد" أن تزايد أعداد السياح هو أمر إيجابي ويأتي نتيجة للجهد المستمر من أجل تنشيط وتنمية القطاع، مشيرًا إلى أن هذا التزايد في الأعداد يتطلب مجهود أكبر وتنسيق دائم مع وزارة الصحة وتوفير أطقم طبية بالمطارات واستقبال السياح وعمل فحوصات لهم من أجل التأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بأي شيء.





ولفت عضو اللجنة السياحية بالبرلمان، إلى أن قدرة الفيروس شديدة على التحور وهو أمر يثير القلق، كما أن هناك توقعات بظهور موجة ثالثة قادمة وستشهد زيادة في أعداد الإصابات، لذلك فإن الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية أمر في غاية الأهمية.





جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أكد أن وزارة الصحة وفرت أطقم طبية بالمطارات، موضحًا أن هناك 10 آلاف سائح يدخل مصر يوميا والأعداد في تزايد مستمر.



