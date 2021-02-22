التنظيم والإدارة ينتهي من تدريب 3074 موظفًا من المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والادارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ من دراسة اعتماد وتجديد اعتماد 4 مراكز تدريبية ببعض الجهات الإدارية،وذلك خلال شهر يناير 2021.





وبحسب بيان للجهاز، انتهى الجهاز أيضًا من تدريب 3074 موظفًا من المُرشَّحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة ليصل إجمالي عدد المتدربين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية حتى الآن إلى 22149 متدربًا.





وفي سياق البرامج التدريبة، انتهى الجهاز من تنفيذ 7 برامج تدريبية استفاد منها 110 متدربًا من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.





وفيما يتعلق بالشكاوى، انتهى الجهاز من دراسة 4144 شكوى وردت إلى الجهاز عبر وسائل الشكوى الرسمية الخاصة بالجهاز.