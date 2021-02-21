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بعد أزمة تصاريح العبور.. وزير الرياضة: طائرة بعثة الزمالك تتبع شركة خاصة وسنفتح تحقيقا

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:22 م
وزير الرياضة
وزير الرياضة
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حمزة شعيب
قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن تدخل الوزراة في أزمة نادي الزمالك، وتعطل الطائرة في الجزائر لعدم الدخول في المجال الجوي لأحد الدول، والتواصل السريع مع الجهات المسئولة واجب على الوزارة، وتم التواصل مع وزارة الخارجية التي كان لها دور كبير في حل الأزمة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الطائرة تتبع إحدى الشركات الخاصة، ووزارة الطيران ستفتح تحقيقا في الأمر برمته بعد الاطمئنان على وصول البعثة بسلام الله إلى السنغال.

وأوضح أن وزارة الرياضة دورها تهيئة الأجواء الرياضية، والحرص كامل على مبادرات نبذ التعصب، ومن الوارد وجود مبادرة لتوطيد العلاقات بين الأندية خاصة الأهلي والزمالك.

وعن بطولة العالم للرماية التي تستضيفها مصر أكد وزير الرياضة أن الإجراءات والتنسيق يتم بصورة جيدة مع اللجنة المنظمة والاتحاد المصري، وبالتنسيق مع وزارة الصحة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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