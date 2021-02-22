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خبير اقتصادي: مصر قبلة الاستثمار الأجنبي في أفريقيا.. فيديو

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:02 ص
الدكتور عمرو سليمان
الدكتور عمرو سليمان
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محمد القاضي
قال الدكتور عمرو سليمان، الخبير الاقتصادي، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أهم المشروعات الرئاسية لتطوير الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات العالمية للدولة المصرية.

وأضاف "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز، أن المشروعات الاقتصادية ولدت من رحم مؤسسات الرئاسة المصرية، وجعل منطقة السويس مركز لوجستي عالمي ومحوري، ونقل قناة السويس من ممر ملاحي إلي منطقة لوجستيه عالمية،عن طريق استغلال الموارد المتاحة.

وأوضوح أن المنطقة تتمتع بكافة المزايا التي تجعلها مركز لوجستي عالمي، وتعتبر فرصة لجذب الاستثمارات العالمية، لافتا إلى أن هناك استراتيجية لاستهداف أكثر من 250 منطقة صناعية في المنطقة، مشيرا إلى أن استراتيجية التنمية الاقتصادية في مصر، لها مردود إيجابي منذ عام 2019، في تحقيق استقرار في قيمة العملة المصرية، وهو ظهر جليا في أزمة كورونا، من تراكم في احتياطات النقد الأجنبي، وهو ما شعر به المواطن في عدم ارتفاع أسعار السلع خلال أزمة الجائحة، إضافة إلي توافر كافة الأدوية والمستلزمات.

وأشار إلى أن مصر تعمل علي توطين الصناعات التي لها أهمية استراتيجية وتزيد من أهمية قناة السويس كمركز لوجستي عالمي، وخاصة منطقة القناة بشكل عام، لافتا إلي أنه من المستهدف توفير أكثر من 100 ألف فرصة خلال الـ3 سنوات المقبلة، مؤكدا أن الدولة المصرية قبلة الاستثمار الأجنبي في قارة أفريقيا.

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