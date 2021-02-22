برلماني: التطاول الذي نراه من البعض على الشاشات أمر مرفوض شكلا ومضمونا

أكد النائب بهاء ابو الحمد عضو مجلس النواب، على ضرورة التزام كافة القنوات الإعلامية والعاملين بداخلها، بالمعايير والضوابط الأخلاقية، واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد من يخالف هذه المعايير من خلال رصد هذه البرامج ومتابعتها.





وأشاد أبو الحمد في تصريحاته لـ"صدى البلد" ببيان المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والذي شدد فيه على ضرورة التزام القنوات والبرامج الرياضية والمعلقين والمحللين بالبعد التام عن كل ما يثير الفتن والصراعات والخلافات بين جماهير كرة القدم، مؤكدا أن الرياضة قبل أن تكون لعبة فهي أخلاق ويجب على الجميع ان يرتقي بأخلاقيات هذه المهنة.





وقال عضو مجلس النواب، أنه تم التواصل مع وزير الإعلام أسامة هيكل لمطالبته بأخذ الإجراءات اللازمة ضد تامر أمين الذي تطاول على أبناء الصعيد، مؤكدا أن التطاول عبر الشاشات أصبح غير مقبول شكلا ومضمونا .





وكان المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام قد شدد علي ضرورة التزام القنوات والبرامج الرياضية والمعلقين والمحللين بالبعد التام عن كل ما يثير الفتن والصراعات والخلافات بين جماهير كرة القدم.





وأوضح المجلس في بيانه أنه يوجد لجان رصد تقوم بمتابعة وتحليل بعض البرامج التي أساءت للرياضة المصرية وتفحص الشكاوي التي تتلقاها في هذا الشأن، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الجزاءات المنصوص عليها في القانون والتي تضمن سلامة الجماهير والحفاظ علي استقرار الوسط الرياضي.



