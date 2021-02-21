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أخبار العالم

العراق يعلن موعد وصول 3 ملايين جرعة من لقاح كورونا

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:30 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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أمينة الدسوقي
كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية العراقية، اليوم الأحد، آلية وصول اللقاحات الخاصة بمعالجة فايروس كورونا إلى العراق، مشيرة إلى أن زيادة كميات اللقاحات تحتاج الى دور سياسي كبير.

وقال عضو اللجنة غايب العميري وفقا لما ذكرته السومرية نيوز، إن "زيادة عدد الاصابات والوفيات بكورونا خلال الاسبوعين الاخيرين تعد انذارا للدخول في مرحلة الخطر"، مؤكدا أنه "اصبح على الجميع سواء مؤسسات أو اشخاص الالتزام بالاجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

وأضاف، أن "الحكومة والمتمثلة ب‍وزارة الصحة تعاقدت مع شركات عالمية كفايزر واسترازنيكا لاستيراد لقاحات كورونا"، مبينا أن "اللقاحات ستصل العراق على شكل وجبات".
 
وأشار الى أن "العراق سيتسلم 3 ملايين جرعة نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل، ومن ثم ستصل الكميات الاخرى تباعا خلال مدد زمنية يتم الاتفاق عليها بين وزارة الصحة والشركات".
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