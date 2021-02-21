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الزمالك يتقدم بطلب لتأجيل مباراة تونجيث لمدة يوم.. تفاصيل

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:48 م
نادي الزمالك
نادي الزمالك
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حمزة شعيب
أكد عصام سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، أن هناك اتصالات مع الاتحاد الأفريقي لتأجيل المباراة لمدة يوم، خاصة أن الفريق تعرض لإرهاق كبير في رحلة الطيران، لكن الزمالك مستعد لإقامة المباراة في موعدها حال رفض طلب الزمالك.

وأضاف أن رحلة سفر فريق الزمالك للسنغال كانت مرهقة، ومكث الفريق في الجزائر لمدة 10 ساعات قبل السفر للسنغال؛ بسبب غلق المجال الجوي في موريتانيا.

وتابع المتحدث باسم نادي الزمالك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة "صدى البلد"، بعد التوصل لحل بالطيران فوق أجواء مالي، حصلت الطائرة على تصريح السفر فوق موريتانيا، وتم اختيار خط السير الطبيعي فوق موريتانيا لأنه يوفر ساعتين.

وأوضح المتحدث باسم نادي الزمالك، أن فريق تونجيث حديث العهد بالبطولات الأفريقية، لكن الكرة السنغالية متطورة، والزمالك هدفه واحد، وهو تحقيق الفوز لتعويض فقدان نقطتين في مباراة مولودية الجزائر.

ومن جانبه أكد عبد المنعم شطة، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي، أن الزمالك يحق له التقدم بطلب لتأجيل المباراة بسبب الظروف الطارئة، وهناك حالات تمت فيها الموافقة على طلب التأجيل.
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