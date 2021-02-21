ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد التوني: فن الإنشاد الديني يتعرض للإهمال خلال الفترة الحالية

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:54 م
الإنشاد الديني
الإنشاد الديني
Advertisements
ندى رأفت
أكد أحمد التوني، المنشد الديني، أن الإنشاد الديني يمثل شريحة كبيرة من المجتمع المصري من خلال المتابعين له، مؤكدًا أنه فن يخاطب المواطنين ويشكل الجودان للكثير من المواطنين، ويستحق نقابة مستقلة لهم. 

وأوضح "التوني"، خلال مداخلة عبر "سكايب"، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن مصر بها الكثير من العلماء والمدارس في الإنشاء الديني وأسماء لها قيمة كبيرة، مؤكدًا أن الإنشاء الديني في مصر صُدر إلى دول العالم من خلال المنشدين. 

وأشار إلى أن فن الإنشاد الديني يتعرض للإهمال خلال الفترة الحالية، موضحًا أن هناك 7000 منشد في مصر، إلا أن 200 فقط عملهم بشكل رسمي وتحت مظلة نقابة المهن الموسيقية، مشيرًا إلى الاستقلال من نقابة المهن الموسيقية للتخفيف على النقابة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

المنشد الدينى ابن أسوان ينطلق للعالمية في الإنشاد الديني .. شاهد

اكتشف موهبته منذ الصغر.. حكاية المنشد الديني من أبناء أسوان الذي انطلق للعالمية..فيديو

صوت ملائكي عذب...حكاية أصغر منشد فى حب الرسول بالأقصر..صور وفيديو

فقدا نعمة البصر .. "صدى البلد" يكرم المنشدين محمد ياسر وزياد عبدالسلام .. صور

هاني شاكر يحسم الجدل حول إنشاء نقابة المنشدين المستقلة

الموسيقيين تكشف سبب رفض إنشاء نقابة للمنشدين ومحمود التهامي يعلق

ترشيحاتنا

النيابة الإدارية: انتهاء تحقيقات برج فيصل وإحالة 4 متهمين للمحاكمة العاجلة

متفوقا على بايرن ميونخ .. جلوب سوكر: الأهلي نمبر وان عالميا في القرن 21 .. تفاصيل

إصابة سيدتين بحروق عقب انفجار إسطوانة غاز بمنزل في المنوفية

بملابس ملفتة.. سارة خليفة تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

بعد الوصول للمركز الثاني في الدوري.. إيهاب جلال يصدم المقاصة بشأن تجديد التعاقد

غنية بالألياف لمحاربة الإمساك .. 8 أطعمة يجب تناولها باستمرار

Advertisements

بعد ظهور نوع جديد.. وزيرة الصحة تعلن عن حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال في مارس المقبل

بسبب فرجاني ساسي.. «الحدث اليوم» توقف برنامج مي حلمي .. والإعلامية تعتذر لقناة الزمالك

رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: لم نضع سيناريوهات للتعامل مع كورونا في المساجد خلال رمضان.. فيديو

عاجل.. ننفرد بمفاجأة تشكيل الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا

النيابة الإدارية: انتهاء تحقيقات برج فيصل وإحالة 4 متهمين للمحاكمة العاجلة

لهذه الأسباب .. محمد صلاح يرحل عن ليفربول

لقطة مهارية.. رمضان صبحي يسجل هدفا عالميا لـ بيراميدز في شباك بطل كوت ديفوار

إقامة قمة الأهلي والزمالك في رمضان.. تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة

مصدر أمني يكذب الإخوان.. لا صحة لتعرض أحد نزلاء سجن جمصة لانتهاكات

لتجنب التقاضي.. رئيس الوزراء يفض التشابكات الحكومية حول الأصول المؤجرة بين الجهات المختلفة

بعدي بأصعب أيام حياتي.. أسما شريف منير تطلب الدعاء من جمهورها

السعودية.. بيان عاجل من النيابة بشأن فيديو ضرب فتاة في الشارع.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكونات من مطبخك .. أبسط 5 ماسكات للتخلص من الهالات السوداء

غنية بالألياف لمحاربة الإمساك .. 8 أطعمة يجب تناولها باستمرار

بالدولار.. سعر خرافى لفستان درة في أحدث إطلالة لها.. شاهد