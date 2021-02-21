محافظ كفر الشيخ يوضح أهمية وثيقة تأمين الصيادين ..فيديو

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ : اليوم قمنا بتوزيع وثائق تأمين للعمالة الغير منتظمة وهذه المبادرة ضمن مشروع حياة كريمة وتصل قيمته الشهادة الي 100 ألف جنيه للصيادين . للعمالةألفجنيه









وأضاف محافظ كفر الشيخ خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناة " الاولي المصرية" : الصيادون يشكلون ثلث الانشطة بجانب المزارع السمكية في محافظة كفر الشيخ بالإضافة إلى أن المحافظة بها سيدات يعملون في مهنة الصيد .



