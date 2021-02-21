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محافظ كفر الشيخ يوضح أهمية وثيقة تأمين الصيادين ..فيديو

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:46 م
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
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إبراهيم القادري
قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ : اليوم قمنا بتوزيع وثائق تأمين للعمالة الغير منتظمة وهذه المبادرة ضمن مشروع حياة كريمة وتصل قيمته الشهادة الي 100 ألف جنيه للصيادين .


وأضاف محافظ كفر الشيخ خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناة " الاولي المصرية" : الصيادون يشكلون ثلث الانشطة بجانب المزارع السمكية في محافظة كفر الشيخ بالإضافة إلى أن المحافظة بها سيدات يعملون في مهنة الصيد .

واوضح نور الدين ، مهنة الصيد موسمية مؤكدا ان عمال الصيد يحصلون على 4 بدلات في السنة قيمتها 500 جنية والوثيقة تأمين أهالي الصيادين بعد وفاتهم لتأمين حياتهم  .
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