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ناقد رياضي: محمد صلاح أعلى قيمة تسويقية بالدوري الإنجليزي ووصلت 120 مليون دولار

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:53 م
محمد صلاح في الدوري
محمد صلاح في الدوري الإنجليزي
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ندى رأفت
أكد عمر البانوبي، الناقد الرياضي، أن مستوى نادي ليفربول الإنجليزي خلال بطولة الدوري الحالي به تراجع كبير، على عكس الأداء الجيد للموسم الماضي، لافتا الى أنه في المركز الـ6 ويحاول تأمين مقعد له في دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد. 

 وأضاف "البانوبي"، خلال مداخلة عبر "سكايب"، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن محمد صلاح رغم هذه الأداء السيئ من ليفربول، إلا أنه يؤدي أداء جيد وهو هداف الدوري بـ17 هدف، مؤكدًا أنه على مستوى القيم التسويقية 120 مليون استرليني وكانت وصلت لـ150 مليون جنيه استرليني قبل أزمة كورونا، حيث إنه أعلى قيمة تسويقية للاعب بالدوري الإنجليزي. 

 وأوضح أن المستوى الضعيف من ليفربول، جاء بسبب كثرة الإصابات وبالأخص في الخط الدفاعي للفريق، مطالبًا محمد صلاح بالاستمرار في تقديم الأداء الجيد والحفاظ على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، أنه واحد من أفضل لاعبي العالم.
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