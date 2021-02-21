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برلمان

برلماني يكشف موعد مناقشة إنشاء صندوق طوارئ الأطباء

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:10 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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حسن رضوان
قال أيمن ابو العلا عضو مجلس النواب، إن وجود جرعات جديدة يصل عددها الى 100 مليون جرعة سيكتمل قبل نهاية العام الجارى وقبل بدء الموجة الثالثة من كورونا يأتى ضمن السياسة التعاملية للشراء لتطعيم المصريين ضد فيروس كورونا.

واكد "ابو العلا" لـ"صدى البلد"، أنه  سيتم إطلاق حملة جديدة لتطعيم ضد شلل الأطفال في مارس المقبل بعد ظهور نوع جديد ياتى ضمن خطة استكمالية للتاكد على اختفاء شلل الاطفال نهائيا من مصر.

وقال، أن ضم الأطباء المتوفين نتيجة كورونا الى صندوق الشهداء موضوع تشريعى وليس تنفيذي اي ليس لوزيرة الصحة سلطة عليه ، لافتا الى أن الجلسة العامة المقبلة ستشهد مناقشة صندوق الطواري الخاص بالاطباء المختص بتعويضهم حال الاصابة والقضاء على قوائم الإنتظار.

جاء ذلك بعد أن أكدت الدكتورة ايناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ان وزيرة صحة هالة زايد أعلنت عن بدء حملة جديدة لتطعيم ضد شلل الأطفال في مارس المقبل بعد ظهور نوع جديد منه ولفتت الي ان النوع المنتشر حاليا جديد خاصة ان مصر خالية من شلل الأطفال منذ عام 2005 وان التطعيم سيكون عبارة عن 3 جرعات يفصل بينها شهرين وسيتم تطعيم جميع الأطفال حتى يتم التحفيف من ظهوره مرة أخرى.

وقالت الدكتورة ايناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هذا الامر جاء ضمن لقاء النواب مع وزيرة الصحة د. هالة زايد وزيرة الصحة وقالت انها أعلنت خلال الاجتماع خطة وصول جرعات جديدة  من الامصال وان هناك جرعات جديدة سيصل عددها الى 100 مليون جرعة ستكتمل قبل نهاية العام الجارى وقبل بدء الموجة الثالثة من كورونا، ولفتت " عبد الحليم " ان الوزيرة اكدت تطعيم المواطنين باللقاح سيبدا من الأسبوع المقبل.
واشارت ايناس عبد الحليم ان وزيرة الصحة اكدت انها لا تستطيع التدخل لضم الأطباء المتوفين نتيجة كورونا الى صندوق الشهداء وليس من سلطتها، وا نها اكدت على ان الوزارة بدات في تشكيل مجلس ادارة صندوق الطوارئ الخاص بالاطباء الذى صدره القانون الخاص به من المجلس السابق وسيتم التعامل مع حالة الوفاة بكورونا كاصابة عمل وان اى طبيب توفى بكروونا سيحصل على تعويض.
وأوضحت عضو اللجنة ان الوزيرة اكدت انه سيتم انشاء مصنع لانتاج البلازما في العاصمة الإدارية  خاصة ان قانون تجميع البلازما سيصدر قريبا من مجلس النواب.

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