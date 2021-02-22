10 آلاف سائح يوميا في مصر.. خالد العناني: تزايد أعداد الوافدين.. ونواب: قوة مصر التنظيمية حققت نجاحا كبيرا في هذا القطاع.. والزيادة تتطلب تدابير أكثر احتياطا

غادة الضبع: زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر يكلل جهود الدولة بالنجاح

برلماني: التزايد في الإعداد يتطلب مجهود أكبر وتنسيق دائم مع وزارة الصحة

نائب: تصريحات العنانى بدخول 10 آلاف سائح لمصر تبشر بعودة السياحة العالمية





أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن وزارة الصحة وفرت أطقم طبية بالمطارات لإجراء الفحوصات على الوافدين من السياح، موضحا أن هناك 10 آلاف سائح يدخلون مصر يوميا والأعداد فى تزايد مستمر.





وأشار العناني خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج "كلمة أخيرة" إلى أن الأشخاص القادمة لمصر يتم عمل pcr لهم، والمغادر لمصر تتولى دولته ذلك، إلا أن وزارة الصحة مشكورة وفرت الاثنين تشجيعا للسياحة، وفى مرسى علم تفقدت الوضع أكدوا أن أخر وزير سياحة تفقد المكان كان عام 2007".





وأشاد نواب البرلمان بالمجهود الكبير التي ولته مصر لدعم قطاع السياحة، مؤكدين على ضرورة أخذ المزيد من الإحتياطات والتدابير اللازمة مع زيادة أعداد الوافدين من السياح في ظل تداعيات أزمة كورونا .





بداية أكدت النائبة غادة الضبع عضو مجلس النواب، على الجهود المبذولة من الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال السياحة ودعم جميع العاملين بالقطاع والإهتمام به من اجل تنشيطه مرة أخرى بعد تداعيات جائحة كورونا التي أثرت عليه بشكل كبير وتسببت في نقص أعداد الوافدين مقارنة بالأعوام السابقة.





وأشارت الضبع في تصريحاتها الخاصة لـ"صدى البلد" إلى أن زيارة أكثر من 10 الاف سائح يوميًا لمصر وفقًا لتصريحات الدكتور خالد العناني وزير السياحة، يكلل هذه الجهود بالنجاح، ويؤكد الثقة التامة للوافدين للدولة المصرية بسبب الإجراءات المنضبطة والسليمة التي حرصت مصر على تنفيذها من أجل الحفاظ على صحة الجميع.





وقالت عضو مجلس النواب، إن مصر نجحت في استضافة بطولة كاس العالم لكرة اليد التي أقيمت يناير الماضي، موضحة أنها نالت استحسان وإشادات من الجميع، وحققت صدى عالمي بسبب قوة مصر التنظيمية خاصة مع وجود جائحة كورونا .





من جهته، شدد النائب بهاء أبوالحمد عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، على ضرورة اخذ الإجراءات اللازمة وعمل التحاليل والفحوص الدقيقة للسياح الوافدين لمصر، ويأتي ذلك حرصا على أمن وسلامة المواطنين من الخطر الذي يشهده العالم حاليا من تداعيات أزمة فيروس كورونا.





وأوضح أبو الحمد في تصريحاته الخاصة لـ"صدى البلد" أن تزايد أعداد السياح هو أمر إيجابي ويأتي نتيجة للجهد المستمر من أجل تنشيط وتنمية القطاع، مشيرا أن هذا التزايد في الأعداد يتطلب مجهود أكبر وتنسيق دائم مع وزارة الصحة وتوفير أطقم طبية بالمطارات واستقبال السياح وعمل فحوصات لهم من أجل التأكد من سلامتهم وعدم إصابتتهم بأي شيء.





ولفت عضو اللجنة السياحية بالبرلمان، إلى أن قدرة الفيروس شديدة على التحور وهو أمر يثير القلق، كما أن هناك توقعات بظهور موجة ثالثة قادمة وستشهد زيادة في أعداد الإصابات، لذلك الإستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية أمر في غاية الأهمية.





وأشاد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، بتصريحات الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، التى أكد فيها أن هناك 10 آلاف سائح يدخل مصر يوميا والأعداد فى تزايد مستمر، مشيرا إلى أنها تبشر باستعادة مصر للسياحة العالمية ولمكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.





وأعرب "مسعود"، عن ثقته فى قدرة مصر على جذب السياحة العالمية إليها وفى القريب العاجل، خاصة بعد النجاحات الكبيرة التى حققتها الأجهزة المصرية فى الالتزام بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وأكد أن أكبر دليل على ذلك إشادة جميع سياح العالم بما يتم اتخاذه من هذه الإجراءات سواء داخل المطارات المصرية التى أصبحت تضاهى المطارات العالمية فى اتخاذ هذه الإجراءات، وأيضًا داخل مختلف المناطق السياحية والأثرية على مستوى الجمهورية.



