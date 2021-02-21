أسوان يصعد للمركز العاشر.. تعرف على جدول ترتيب الدوري بعد مباريات اليوم

شهد الدوري المصري إقامة ثلاثة مباريات مساء اليوم وحقق نادي أسوان فوزا كبيرا على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الثامنة والمؤجلة وتعادل الإسماعيلي وإنبي "1-1"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 وحقق المقاولون العرب فوزا هاما على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الـ 13.
وجاء ترتيب الدوري المصري كالاتي :
1- الزمالك 29 نقطة .
2- مصر المقاصة 23 نقطة .
3- الاهلي 21 نقطة .
4- المصري 20 نقطة .
5- سيراميكا كليوباترا 20 نقطة .
6- الجونة 19 نقطة .
7- بيراميدز 18 نقطة .
8- إنبي 17 نقطة .
9- سموحة 17 نقطة .
10- أسوان 17 نقطة .