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رياضة

أسوان يصعد للمركز العاشر.. تعرف على جدول ترتيب الدوري بعد مباريات اليوم

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:04 م
الدوري المصري
الدوري المصري
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حسام الحارتي
شهد الدوري المصري إقامة ثلاثة مباريات مساء اليوم وحقق نادي أسوان فوزا كبيرا على الاتحاد السكندري  بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الثامنة والمؤجلة وتعادل الإسماعيلي وإنبي "1-1"، ضمن منافسات الجولة الـ 14  وحقق المقاولون العرب فوزا هاما على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الـ 13.
 
وجاء ترتيب الدوري المصري كالاتي : 
1- الزمالك 29 نقطة .
2- مصر المقاصة 23 نقطة .
3- الاهلي 21 نقطة .
4- المصري 20 نقطة .
5- سيراميكا كليوباترا 20 نقطة .
6- الجونة 19 نقطة .
7- بيراميدز 18 نقطة .
8- إنبي 17 نقطة .
9- سموحة 17 نقطة .
10- أسوان 17 نقطة .
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