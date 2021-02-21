عبدالستار حتيتة يعلق على محاولة اغتيال وزير داخلية الوفاق في ليبيا ومن وراؤها .. فيديو

تعرض اليوم فى تمام الساعة الثالثة عصرًا ، وزير الداخلية المفوض " فتحى باشا أغا " لمحاولة إغتيال أثناء عودته لمقر إقامته فى جنزور عندما قامت عربية مصفحة بإطلاق النيران على موكب الوزير ، ولكن العناصر الأمنية تعاملت معاهم ونمكنت من القضاء عليهم وخروج وزير الداخلية بصحة جيدة ولم يحدث له شيئًا.

قال الكاتب الصحفى ، عبد الستار حتيتة ، إنه هناك عدة سيناريوهات لهذا الحادث ، الأول يقول أن الوزير من مدينة مصراته وهى مدينة قوية وتسعى للسيطرة على طرابلس وفى المقابل ، طرابلس بها ميليشيات قوية ولا تحب لميليشيات من مدينة أخرى أن تستوطن بها ولذلك كان هناك دائما نواعات بينهم.

أوضح عبدالستار حتيتة ،خلال مداختله الهاتفية فى برنامج "90 دقيقة " مع الإعلامى "أسامة كمال " ، أنه فى الفترة الأخيرة حدث نوع من التحالف بين ميليشيات فى طرابلس وأخرى فى مدينة تقع غرب طرابلس تسمى "الزاوية"، متابعًا أن هذا التحالف أصبح مخيفا مما جعله يطلق عملية تسمى "صيد الأفاعى" والتى كانت تستهدف مهاجمة ميليشيات من طرابلس ومن الزاوية، ومن هنا ممكن أن يكون عناصر من هذه الميليشيات هى من استهدفت الوزير .

كما تابع عبدالستار حتيتة، أن هذه الميليشيات لها قادة كبار داخل وزارة الداخلية والمخابرات وحكومة الوفاق نفسها وحاولة إرهاب وزير الداخلية مجرد عملية ترهيب فقط ، موضحا ً أن السلطة الأمنية فى طرابلس منقسمة بعضها يقول ان عملية الإغتيال هى مسرحية وحرس الوزير هم من فعلوها ، وبالتالى لا يوجد جهة مسئولة نستطيع أن نأخذ منها تصريح واضح.