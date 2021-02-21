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فن

من حمام السباحة.. عمرو دياب يستعرض تاتو جديدا على الظهر.. شاهد

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:09 م
عمرو دياب
عمرو دياب
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محمد بدران

نشر الهضبة عمرو دياب صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" 

وظهر عمرو دياب وهو يقف بظهره ليظهر تاتو مرسوما عليه وهو داخل حمام سباحة، وعلق قائلًا "ترقبوا"ح

وحققت أغنية شكرًا للنجم عمرو دياب،نحو 6 مليون و500 ألف مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب. و

يضم الألبوم 12 أغنية هي:

1- يا أنا يا لاء (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: محمد يحيى - توزيع: عادل حقي).

2- محسود (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

3- شكرًا (كلمات: تامر حسين - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: وسام عبدالمنعم).

4- عايز أعمل زيك (كلمات:تامر حسين - ألحان: اسلام ذكي - توزيع: رامي سمير).

5- طبل (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: توما).

6- بتهزر (كلمات: بهاء الدين محمد - ألحان: شريف الغندور - توزيع: رامي سمير).

7- فاكرني ياحب (كلمات: صابر كمال - ألحان:وليد سعد - توزيع: أحمد عادل).

8- وانا معاك (كلمات: خالد تاج الدين - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

9- يادلعوا (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: سهم - توزيع: عادل حقي).

10- من العشم (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: تامر عاشور - توزيع: نادر حمدي).

11- محسود (Remix) (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

12- الجو جميل (كلمات: محمد القاياتي - ألحان: محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل).


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