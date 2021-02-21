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ديني

مخاطر الاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي.. ندوة تنظمها وزارة الأوقاف

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:09 م
الاوقاف
الاوقاف
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محمد صبري عبد الرحيم
قالت وزارة الأوقاف إنه  في إطـار التـعـاون والتـنسيق المـستمر بين وزارة الأوقاف المـصـرية والـهـيئة الوطنيـة للإعلام في ملـف تجـديـد الخطـاب الديـني، ومـن خلال النـدوات المـشتركة بـيـن الوزارة وقـطـاع الـقـنـوات المـتـخـصصة بالتليفزيون المصري، تنقل قناة النيل الثـقـافية في بث مباشر، الثلاثاء: ندوة للرأي، بعنوان:“مخاطر الاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي“.


يشارك في الندوة كل من الدكتور جمال فاروق (العميد الأسبق لكلية الدعوة الإسلامية) والدكتور أحمد بهي الدين (نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب).


واعتمد الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد أسماء الناجحين في مسابقة أئمة مساجد  النذور والمساجد الكبرى  ، وهم :السيد أحمد عبد النبي عبد الوهاب من القليوبية، وحمد أمين علي علي محمد عيسى من القاهرة.

أوضحت الوزارة في بيان لها أنه تم حجب جائزة مسابقة علماء التفسير لعدم تحقيق أي من المتسابقين للدرجة المطلوبة .


أكدت وزارة الأوقاف أن ما تداولته بعض الصفحات وما تنسبه كذبًا وزورًا إلى وزير الأوقاف – من أن سعي بعض الناس لمعالجة تأخر الإنجاب وحرصهم على ذلك نوع من أنواع القنوط من رحمة الله وعدم الرضا بقضائه – هو محض كذب وافتراء وخلط وتشويه.

وأوضحت الأوقاف في بيان لها أن هذا الأمر لا يصدر إلا من جماعات الفتنة والكذب والشر والضلال والكيانات العميلة المأجورة، مؤكدة أنه لا يمثل الوزير ولا الوزارة سوى الصفحة الرسمية لها فقط، محذرة من تداول الأخبار عبر المواقع والصفحات المجهولة المضللة.
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