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أخبار العالم

#صفر_تعامل_مع_تركيا.. هاشتاج جديد يشعل السوشيال ميديا في السعودية

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:21 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
دشنت الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية، "هاشتاج" بعنوان ”#صفر_تعامل_مع_تركيا، شارك فيه آلاف النشطاء السعوديين الذين يدعون منذ أشهر إلى مقاطعة المنتجات التركية والتوقف عن التعامل مع أنقرة على كافة المستويات.  

ووجد الهاشتاج تفاعلًا لافتًا بعدما أعاد الحساب الرسمي للحملة تنشيط نفسه مجددًا، حيث نشر بيانًا قال فيه إن الاستمرار في بيع المنتجات التركية سيكون غير مقبول خاصة في ظل "توسع العداء التركي".

وقال البيان: "مضى على انطلاق الحملة الشعبية المباركة لمقاطعة المنتجات التركية نحو 4 أشهر، تجاوبت خلالها مشكورة العديد من الشركات والمتاجر والأسواق، وأكد بعضها عبر بيانات رسمية أنها ستقوم بتصريف البضائع التركية المتوفرة بالمخازن والمستودعات لحين انتهاء الكمية".

وتابع البيان "اليوم تدخل الحملة الشعبية منعطفا مهما لن يكون فيه مقبولا على الإطلاق استمرار أي متجر في عرض وبيع أي منتج تركي تحت أي ذريعة كانت"، حيث اعتبر مروجو الحملة أن "الفترة الماضية كانت كافية لتصريف البضائع التركية ووقف التعامل الكامل مع أي منتج أو مستورد تركي نهائيا وصولا لهدف الحملة الرئيس" المتمثل في الشعار "صفر تعامل مع تركيا".

وأضاف البيان: "وجود أي متاجر اليوم تعرض البضائع التركية هو بمثابة عدم التزام بالبيانات الإعلامية التي أصدرتها خلال انطلاق الحملة الشعبية، ومحاولة التفاف على تعهداتها السابقة الصادرة في أكتوبر 2020، واستخفاف بالمستهلك الوطني الواعي والمحب لوطنه، والذي يرفض التعامل مع أي دولة تعادي وطنه وقيادته".

وأردف بيان حساب الحملة: "لا نملك اليوم مع استمرار وتوسع حالة العداء التركي وإعلانهم رسميّا خريطة أطماعهم في المنطقة إلا مقاطعة أي متاجر تتعامل مع تركيا وتبيع منتجاتها، وعدم التعامل معها نهائيا. وكما قلنا وأكدنا مرارا الوطن والقيادة خط أحمر، لا يقبل المساس به".

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