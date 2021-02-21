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فن

تامر حسني يلبي رغبة طفلة مريضة .. صور

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:24 م
تامر حسنى
تامر حسنى
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شروق حمدى
فى لافتة إنسانية  لبى النجم تامر حسنى طلب طفلة مريضة برؤيته حيث يحرص على تلبية طلبات جمهوره خاصة الأطفال الذين يطلبون رؤيته

وحققت أغنية "قولني كلام" للفنان تامر حسني 24 مليون مشاهدة بعد مرور أكثر من شهرين على طرحها بقناته الرسمية بموقع "يوتيوب".
 
الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع على فتح الله.

وأحيا الفنان تامر حسني، حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حاليا بمصر بأغنية جديدة "ارفع ايدك".

وحققت أغنية "ارفع إيدك" للنجم تامر حسنى في أول يوم، وهى الأغنية الدعائية لبطولة كأس العالم لكرة  3 ملايين و600 ألف مشاهدة بعد طرحها بساعات قليلة، عبر القناة الرسمية لتامر حسنى على موقع "يوتيوب".

وشهد افتتاح حفل كأس العالم لكرة اليد عرض فقرات فنية رائعة، وتضمنت العديد من الرقص المتنوع الذي يشبه الحضارة المصرية القديمة.

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