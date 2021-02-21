الأعلى للمستشفيات يكشف سبب زيادة عدد الأطباء الحاصلين على اللقاح في الخارج عن مصر

قال حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن عدد أطباء المستشفيات الجامعية المسجلين للحصول على لقاح كورونا تجاوز 5 آلاف طبيب، وتم تطعيم ما يقرب من 60% من عدد الأطباء بالفعل.

وأضاف "عبد الغفار"، أثناء مداخلته الهاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، أن الوزارة بدأت في تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات العزل، والذين يصل عددهم إلى 7 آلاف طبيب، معقبا "من يومين تم فتح الباب لتطعيم باقى الأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية".





وأوضح أن الدول الخارجية بدأت حملات التطعيم الخاصة بها لكل الأطقم الطبية وليس للأطقم الطبية داخل مستشفيات العزل كما فعلت مصر، مشيرا إلى أن هناك تفاوتًا في نسبة أعداد الأطباء المقبلين على اللقاح في مصر عن الخارج.





وتابع "هناك شرط ينص على أن المصابين بكورونا يجب أن ينتظروا 90 يوما بعد شفائهم من أجل الحصول على لقاح كورونا".



