تحيا مصر: نطمح بتوفير كل ما يتعلق بتطوير الريف المصري





وتابع مختار خلال مداخلة مع برنامج "رأى عام"، قائلا: نطمح بتوفير كل ما يتعلق بتطوير الريف المصري باعتبار أن الصندوق كيان معاون لأجهزة الدولة.





وأوضح المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، أن الخطوات التى اتخذها الصندوق خلال السنوات الماضية دعمت الثقة بين الصندوق ورجال الإعمال، لافتا إلى أن تم خلال الفترة الماضية 10 آلاف منزل وبعض المشروعات الأخرى,





وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم فتح باب التبرع؛ للمساهمة في المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، استجابةً لرغبة ومطالبات عدد من رجال الأعمال والمستثمرين، ويتم تنفيذ ذلك ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة".

وتم فتح حساب يحمل رقم (4001048009)، باسم صندوق "تحيا مصر" – تطوير 1500 قرية؛ لتلقي التبرعات الموجهة لهذا المشروع القومي الكبير. كان ذلك في إطار الحرص على أهمية مشاركة كل قوى المجتمع في مبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف تغيير وجه مصر، وتحقيق مستوى معيشي أفضل لأهالينا في القرى.

قال الدكتور محمد مختار، المتحدث بإسم صندوق تحيا مصر، ان الصندوق على اتصال مباشر برجال الإعمال والشركات التى تتبنى أنشطة المسئولية الاجتماعية.