حي الدقي يزيل تعديات شارع سليمان جوهر.. ورئيس الحي: لن نترك فيه مخالفة واحدة

واصل حي الدقي بمحافظة الجيزة، برئاسة اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس الحي، حملاته لإزالة التعديات ومخالفات خط التنظيم التى تعوق أعمال تطوير شارع سليمان جوهر بعد النجاح فى منع ارتداد الباعة الجائلين، بالتنسيق مع شرطة المرافق ومباحث الدقى وغطاء أمنى من قوات الأمن.

وتشمل الحملة التي ينقذها حي الدقي، إزالة مخالفات البناء في واجهات العمارات، وإزلة الأكشاك وجميع أنواع التعديات على رصيف المشاه، ومخالفات خطوط التنظيم.

وأكد رئيس حي الدقي في تصريح لـ صدى البلد: أن تلك الحملات مستمرة ولن تتوقف في شارع سليمان جوهر إلا بعد إزالة جميع التعديات، وتوسعة الشارع وفقا لما هو مخطط ومراعاة خطوط التنظيم.

وأوضح رئيس حي الدقي، أنه سيتم تجميل الشارع وتطويره بعد انتهاء تلك الحملة، وتركيب بلاط الانترلوك، وزراعة أشجار وصيانة أعمدة الإنارة وتجديدها، وتكليف المواطنين بدهان الواجهات وتجميلها لإعادة المظهر الحضاري للشارع.

وكان حى الدقى بمحافظة الجيزة، شن حملة مكبرة لرصد وحصر المخازن والمصانع والورش أسفل العقارات، للعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية للغلق والتشميع، وتستهدف مراجعة المرخص من الورش والمصانع أسفل العقارات لاستيفاء اشتراطات الحماية المدنية حفاظا على أرواح المواطنين بالتنسيق مع شرطه المرافق والإدارة العامة للحماية المدنية.