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رياضة

محمد بركات يكشف استعدادات منتخب مصر لمباراة كينيا .. ويوضح حقيقة زيادة راتب الجهاز الفني

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:43 م
محمد بركات والجهاز
محمد بركات والجهاز الفني للمنتخب الوطني
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حسام الحارتي
أكد محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول، أنه يتم التواصل مع المحترفين المصريين بالخارج للانضمام إلى صفوف المعسكر المصري الذي ينطلق يوم 20 مارس المقبل .

وقال محمد بركات في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس": "بعض المحترفين ينضمون للمعسكر في القاهرة والبعض سيتواجد في كينيا عقب وصول بعثة المنتخب .

وتابع: "وفد من منتخب مصر يسافر إلي كيبينا غدا لتفقد فندق الإقامة والاطمئنان على كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على اللاعبين .

وأوضح محمد بركات أن الجهاز الفني لمنتخب مصر تنازل عن 25 % من مستحقاته تضامنا مع أزمة توقف النشاط الرياضي خلال انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعن زيادة مرتبات الجهاز الفني لمنتخب مصر مؤخرا قال رد محمد بركات على كافة الأقاويل قائلا: "أجلنا تفعيل بند زيادة مرتبات الجهاز الفني لمنتخب مصر بسبب أزمة كورونا".

ووجه محمد بركات الشكر إلي أعضاء اللجنة الخماسية السابقة برئاسة عمرو الجنايني على كافة التدعيمات التي تم تقديمها للمنتخب الوطني خلال فترة توليهم مسئولية الاتحاد المصري لكرة القدم .

واوصل: مايشغلنا في الوقت الحالي هو الفوز في المباريات المقبلة لمنتخب مصر والاستعدادا الجيد لمونديال 2022 لإسعاد الجماهير المصرية .

وعن إنجازات محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي قال مدير منتخب مصر: "محمد صلاح من أفضل ثلاثة لاعبين على مستوي العالم وتألق المحترفين مع فرقهم ينعكس بالإيجاب على المنتخب المصري .
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