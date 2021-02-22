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محافظات

التربية الفنية بأسوان تحصد المركز الثالث على مستوى الجمهورية في تنمية القدرات

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:22 ص
الدكتور خالد قبيصى
الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان
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شاذلي عبد الفتاح
تقدم الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأجمل وأرق التهانى القلبية لموجه عام التربية الفنية فاتن على محمد لفوز مركز تنمية القدرات الفنية فى مسابقة ( الأشغال الفنية والتعبير المجسم ) لصيف ٢٠٢٠/٢٠١٩ بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية.

كما قدم وكيل وزارة التربية والتعليم التهنئة لأبنائه الطلاب المشاركين فى المسابقة وهم ( ساندرا وائل بقطر بمدرسة مصنع السكر الإبتدائية ،  وحنين أحمد حسين بمدرسة عزبة المصرى الإعدادية،  وروان أحمد حسين بمدرسة عزبة المصرى الإبتدائية،  وأحمد عادل عبدالمنعم بمدرسة مصنع السكر الإعدادية،  وسيدة حجاجى أحمد بمدرسة القنادلة الإبتدائية التابعين لإدارة إدفو التعليمية.



وكان قد عقد الدكتور نبيل جعفر وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان اليوم بقاعة إجتماعات ديوان المديرية إجتماعًا موسعًا بموجهى عموم المواد الدراسية ، ومديرى المراحل التعليمية المختلفة بحضور عبد الكريم لطفى مدير عام التعليم العام وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد قبيصى وكيل الوزارة لمناقشة كافة الإستعدادات لإستقبال ماراثون إمتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي 2020/2021 والذى ينطلق مطلع الأسبوع القادم ، وقد تم خلال الاجتماع مناقشة الكتاب الدورى رقم (١) بتاريخ ٢٠٢١/٢/١٨ بشأن خطة إستكمال الدراسة والتقييم بعد ٢٠ فبراير ٢٠٢١وذلك للصفوف من الرابع الإبتدائى حتى الثانى الثانوى.

ومن المقرر أن يؤدى طلاب صفوف النقل من (الصف الرابع الإبتدائى حتى الثانى الإعدادى) الإمتحانات فى الفترة من ٢٨ فبراير حتى ٤ مارس ٢٠٢١ بواقع إمتحان واحد فقط (متعدد التخصصات) لكل صف وتكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة وتكون نوعية الأسئلة إختيار من متعدد بواقع ( أربعة بدائل لكل سؤال ) ويكون الزمن المخصص للإمتحان ساعتين لكل صف، وتحدد عدد الأسئلة طبقًا للوزن النسبى لها.

وبالنسبة لعدد الأسئلة للصفوف من الرابع إلى السادس الإبتدائى كالتالى ( اللغة العربية ١٠ أسئلة بواقع ١٠٠ درجة - الرياضيات ٧ أسئلة بواقع ٨٠ درجة - العلوم ٤ أسئلة بواقع ٤٠ درجة - اللغة الإنجليزية ٥ أسئلة بواقع ٤٠ درجة - الدراسات الاجتماعية ٤ أسئلة بواقع ٤٠ درجة) على أن يكون المجموع ٣٠ سؤال بواقع ٣٠٠ درجة.

أما بالنسبة لعدد الأسئلة للصفين الأول والثاني الإعدادى كالتالى ( اللغة العربية ١٠ أسئلة بواقع ٨٠ درجة - الرياضيات بفرعيها الجبر والهندسة ٨ أسئلة بواقع ٦٠ درجة - العلوم ٦ أسئلة بواقع ٤٠ درجة - اللغة الإنجليزية ٦ أسئلة بواقع ٦٠ درجة - الدراسات الاجتماعية ٥ أسئلة بواقع ٤٠ درجة) على أن يكون المجموع ٣٥ سؤال بواقع ٢٨٠ درجة.
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