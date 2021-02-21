سياسي ليبي يكشف تفاصيل استهداف موكب وزير داخلية الوفاق

قال خالد الترجمان المحلل السياسي الليبي، إن رئيس الحكومة الانتقالية السابق فايز السراج يحاول ضم ميليشيات جديدة تحت مسمى دعم واستقرار طرابلس.





وأضاف "الترجمان"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "تم استهداف موكب وزير الداخلية من قبل عناصر إرهابية وحدث تبادل لإطلاق الرصاص".





وتابع "حراسة وزير داخلية حكومة الوفاق طاردت السيارة التي استهدفته وحاولت اغتياله"، منوها بأن مدينة سرت تحت سيطرة القوات المسلحة الليبية.





وأشار إلى أنه من الوارد حدوث معارك ليلا أو فجرا علي أوكار المرتزقة في ليبيا، لافتا إلى أن العناصر الإرهابية تقيم في ليبيا من أجل القيام بالعمليات الإرهابية.



