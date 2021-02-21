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أخبار العالم

أمريكا: لم نفلح حتى الآن في تحديد مصدر فيروس كورونا

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:38 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة لم تفلح حتى الآن في تحديد منبع فيروس كورونا.

وأضاف "سوليفان"، في مقابلة مع شبكة "سي.بي.إس" الأمريكية، "ليس بوسعي أنا ولا بوسع الإدارة الأمريكية كلها تحديد مصدر فيروس كورونا". 

وتابع أن من أسباب تعثر الجهود المبذولة لتحديد مصدر المرض "قلة الشفافية من قبل سلطات الصين"، مضيفا أن على منظمة الصحة الدولية أن تقوم بعمل كبير في هذا الاتجاه.

وتم رصد بداية تفشي فيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان الصينية أواخر العام 2019. ومطلع العام الجاري، زار خبراء منظمة الصحة العالمية هذه المدينة، حيث عملوا مع نظرائهم الصينيين لكنهم أخفقوا في تحديد مصدر الجائحة.

ولم تستبعد إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن يكون الفيروس قد بدأ انتشاره من أحد مخابر ووهان، لكن منظمة الصحة العالمية لم تجد حتى الآن أدلة تدعم هذه الفرضية.

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