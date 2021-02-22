أخبار الفن| إصابة أحمد مكي بفيروس كورونا.. وماجدة الرومي تحيي حفلا غنائيا بقصر القبة

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فى لفتة إنسانية لبى النجم تامر حسنى طلب طفلة مريضة برؤيته حيث يحرص على تلبية طلبات جمهوره خاصة الأطفال الذين يطلبون رؤيته





وحققت أغنية "قولني كلام" للفنان تامر حسني 24 مليون مشاهدة بعد مرور أكثر من شهرين على طرحها بقناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع على فتح الله.









كشف طبيب أسنان الزعيم عادل إمام كواليس تجربة علاج أسنانه ونشر صورة تجمعه بالزعيم عبر حسابه بموقع "فيسبوك"





وعلق قائلا:" "تجربة علاجي لأسنان الزعيم عادل إمام.. عندما كنت صغيرا في السن كنت متابعا جيدا لأعمال الأستاذ وكنت أقوم بتسجيل المسرحيات والأفلام لسماعها مرارا وتكرارا، وكان الزعيم بمثابة الفنان المتميز في مخيلتي دائما لدرجة أنني في الثانوية العامة طلبت من والدي أن ألتحق بمعهد التمثيل كي أصبح ممثلا معروفا مثل عادل إمام، ولكنه رفض نظرا لأنه طبيب وطلب مني أن أكون طبيبا مثله".





وأضاف: "لم يخل قلبي من حب الزعيم عادل إمام ومن حب أعماله، والتحقت بكلية طب الأسنان بعد حصولي على مجموع كبير في الثانوية العامة المصرية، وبدأت أنشغل بالدراسة وبناء مستقبلي ولكن لم أنسَ الزعيم".





تابع: "وفي يوم شاق مليء بالمرضى والحالات، فوجئت باتصال هاتفي في نهاية اليوم، وكان يوما صعبا ومزدحما بالمواعيد، نظرت إلى الهاتف فوجدت رقما مميزا جدا، فارتجف قلبي واعتقدت أن هناك مصيبة أو أني ارتكبت مشكلة، خاصة وأن أغلب المرضى من المشاهير وكبار رجال الدولة".









تستعد النجمة ماجدة الرومى لأحياء حفلا غنائيا بقصر القبة بالقاهرة يوم 2 من شهر ابريل المقبل.





من المنتظر أن تقدم ماجدة للجمهور باقة من أجمل أغانيها منها:"كلمات، كن صديقي، اسمع قلبي، عم يسألوني عليك، وغيرها، مع اوركسترا الاتحاد الفيلهارموني، بقيادة نادر عباسي.





واحتفلت اليوم النجمة الكبيرة ماجدة الرومي بعيد ميلادها وسط أجواء عائلية، ونشرت عدد من الصور عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك.









تحتفل الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور اليوم الأحد الموافق 21 فبراير، بعيد ميلادها الـ 44، هي من مواليد 21 فبراير 1977 بمدينة عبادية وهي مدينة تقع قرب بيروت، درست في معهد محاسبة وتخرجت في نوفمبر 1993 ثم اتجهت لمجال عروض الأزياء.





وبدات سيرين عبد النور مسيرتها الفنية عام 1998 وشاركت في العديد من المسلسلات بأدوار ثانوية، قبل أن تنتقل الى أدوار البطولة في عام 2003، بمسلسل "ابنتي".









برغم تنويه الفنانة هنا الزاهد عن عرض حكاية "المتخصصة" ثاني حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر" بداية من اليوم على شاشة قناة "dmc"، إلا أنه مع توقيت عرض الحلقات الجديدة فوجئ المشاهدون بعرض حكاية "الجريمة لا تفيد"، والتي يشارك في بطولتها الفنان محمود عبد المغني.





على جانب آخر اعتذر المخرج خالد الحلفاوي مخج مسلسل حلوة الدنيا سكر عن عدم استكمال اخراج باقي حلقات العمل، بسبب ما حدث من تبديل عرض الحلقات دون علمه، وكتب عبر صفحته بموقع فيس بوك قائلا: القناة اللي يتعرض المسلسل قررت إن أنا حمار ومبفهمش فغيرت ترتيب الحلقات.. وبعتذر عن إخراج باقي المسلسل بالمرة".





ويعرض المسلسل يوميًا على قناة dmc في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة 3 صباحًا، والإعادة الثانية فى تمام الساعة 12.30 ظهرًا، بينما يعرض على قناة DMC دراما في تمام الساعة 11 مساء، بينما يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الخامسة صباحًا والساعة الثانية والنصف ظهرًا.













أصيب الفنان أحمد مكي، بفيروس كورونا، بعد ثبوت إيجابية نتيجة التحليل، التي أجراها داخل أحد المعامل الخاصة، ويخضع حاليًا للعزل المنزلي وفقا للبروتوكول العلاجي المتبع، حسب إعلانه عبر حسابه على تويتر.





وكانت أنباء ترددت بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابة الفنان أحمد مكي بفيروس كورونا.





ونشر الفنان أحمد مكي، البوستر الدعائي الأول، لمسلسله الجديد "الاختيار 2 رجال الظل"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلق أحمد مكي علي البوستر كاتبًا: "ان شاء الله رمضان 2021".