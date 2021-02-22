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رياضة

سفير مصر في تنزانيا: الرطوبة في دار السلام أثرت على لاعبي الأهلي

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:09 ص
الأهلي
الأهلي
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حسام الحارتي
أكد محمد أبوالوفا سفير مصر في تنزانيا، أنه تم تسهيل الإجراءات الطبية والخاصة بحجز الفندق والتدريبات للنادي الأهلي.

وقال محمد أبو الوفا، في تصريحات هاتفية بفضائية "أون تايم سبورتس"، الرطوبة في دار السلام مرتفعة، وأثرت على مجهود اللاعبين خلال خوض التدريبات".

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي المران الرئيسي بملعب جيمخانا في تنزانيا؛ استعدادًا لمواجهة سيمبا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا. 

وشهد مران الفريق الأحمر الرئيسي 4 مشاهد مهمة وهي :


1- أزمة ملعب التدريب

حرص بيتسو موسيماني المدير الفني على تأخير بدء مران الفريق الجماعي حتى إصلاح جانب من أرضية ملعب جيمخانا الذي تقام عليه تدريبات الفريق في تنزانيا، وقام بيتسو موسيماني ومعه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، باستدعاء مسؤولي ملعب جيمخانا لإصلاح الجانب غير المستوى من أرضية ملعب المران؛ حرصا على سلامة اللاعبين. 
  

2- مروان محسن

شارك مروان محسن، في جزء من المران الجماعي للفريق الذي أقيم على ملعب جيمخانا  في تنزانيا، ومن جانبه قال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، إن مروان شارك في التدريبات البدنية وفقرات التدريبات بالكرة بشكل طبيعي في بداية المران. 


وأضاف: «الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني فضل عدم مشاركة اللاعب في التقسيمة؛ حرصا على سلامته، وحتى لا تتجدد إصابته، حيث ستكون عودته بشكل تدريجي للمشاركة في التقسيمة». 


وأتم أبو عبلة: «إراحة اللاعب من المشاركة في التقسيمة تؤهله بشكل أفضل وأكثر جاهزية للمشاركة في المران الرئيسي اليوم الإثنين». 


3- محمود كهربا
عقد بيتسو موسيماني، جلسة قصيرة مع محمود كهربا، لاعب وسط الفريق، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم بعد ظهر أمس الأحد على ملعب جيمخانا في تنزانيا، وحرص موسيماني خلال الاجتماع مع كهربا على توجيه بعض التعليمات الفنية المحددة للاعب قبل انطلاق التقسيمة. 

  
4- السفير المصري 
حرص محمد جابر أبو الوفا، السفير المصري في تنزانيا  وطاقم السفارة على حضور مران الأهلي أمس، الأحد، على ملعب جيمخانا في دار السلام، وكان في استقبالهم محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الفريق في تنزانيا. 


وحرص الدماطي على توجيه الشكر باسم مجلس إدارة النادي الأهلي للسفير المصري في تنزانيا محمد جابر أبو الوفا على ما يقدمه من دعم دائم لبعثة الفريق حتى قبل وصولها إلى تنزانيا.


ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في المباراة المقرر إقامتها الساعة الثالثة عصر غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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