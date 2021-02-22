تعليم الدقهلية تحصد المراكز الأولى على الجمهورية فى الإذاعة المدرسية

حصد فريق الإذاعة المدرسية بمدرسة بلقاس الثانوية بنين التابعة لإدارة بلقاس التعليمية على المركز الأول جمهورى ومدرسة الريدانية الفنية التابعة لإدارة شرق التعليمية بالمركز الثانى جمهوري فى مسابقة الإذاعة المدرسية للعام الدراسى ٢٠٢٠/٢٠٢١.







ومن جانبه قدم على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية التهنئة لـ "يسرية الباز" موجه عام الصحافة والإعلام التربوى و لمديرى المدارس ومسئول الصحافة بالمدارس الفائزة.



