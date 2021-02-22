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تعليم الدقهلية تحصد المراكز الأولى على الجمهورية فى الإذاعة المدرسية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:04 ص
صحافة الدقهلية تحصد
صحافة الدقهلية تحصد المراكز الأولى جمهوري فى الإذاعة
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همت الحسينى
حصد فريق الإذاعة المدرسية بمدرسة بلقاس الثانوية بنين التابعة لإدارة بلقاس التعليمية على المركز الأول جمهورى ومدرسة الريدانية الفنية التابعة لإدارة شرق التعليمية بالمركز الثانى جمهوري فى مسابقة الإذاعة المدرسية  للعام الدراسى ٢٠٢٠/٢٠٢١.

ومن جانبه قدم على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية التهنئة لـ "يسرية الباز" موجه عام الصحافة والإعلام التربوى ولمديرى المدارس ومسئول الصحافة  بالمدارس الفائزة.

كما أشاد وكيل الوزارة بالجهود المبذولة فى تدريب الطلاب للوصول إلى هذا المستوى المتميز وحصولهم على تلك المراكز المتقدمه متمنيًا دوام التوفيق والنجاح لجميع أبنائه المشاركين فى تصفيات الجمهورية بمختلف الأنشطة والمجالات.‏
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